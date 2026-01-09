U Novom Sadu uhapšena osumnjičena za paljenje bočnih vrata Crkve Imena Marijinog, u stanu pronađen kanister benzina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili I.

M. (1973) iz tog grada, osumnjičenu da je juče, oko 4 ujutru, polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata Župne crkve Imena Marijinog u centru grada. Tokom dana, inspektori kriminalističke policije identifikovali su osumnjičenu, a u njenom stanu pronađen je i kanister sa benzinom, saopšteno je iz MUP-a. Požar, koji je izazvala, ugasili su pripadnici Vatrogasne brigade iz Novog Sada. I. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedena, uz krivičnu prijavu,