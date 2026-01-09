Uhapšen bugarski državljanin sa tri kilograma droge - zaplenjeni kokain i heroin

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Uhapšen bugarski državljanin sa tri kilograma droge - zaplenjeni kokain i heroin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su V.

A. V. (45), bugarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštili su iz MUP-a. "Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila oko kilogram kokaina, oko dva kilograma heroina, dva mobilna telefona i oko 2.000 evra. Takođe su zaplenjeni i automobil "mercedes" i kamp prikolica osumnjičenog", navode iz policije. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Newsmax Balkans pre 1 sat
Bugarski državljanin uhapšen u Srbiji: Policija zaplenila kilogram kokaina i dva kilograma heroina u mercedesu

Bugarski državljanin uhapšen u Srbiji: Policija zaplenila kilogram kokaina i dva kilograma heroina u mercedesu

Telegraf pre 1 sat
Hapšenje zbog napada sekirom na Ubu: Mladić izašao da pomogne posle saobraćajke, pa izudaran sekirom u glavu, isplivali jezivi…

Hapšenje zbog napada sekirom na Ubu: Mladić izašao da pomogne posle saobraćajke, pa izudaran sekirom u glavu, isplivali jezivi detalji!

Kurir pre 2 sata
Užas na praznik: Počelo kao svađa, završilo sekirom u lobanju! Svi detalji napada koji je zaledio Srbiju!

Užas na praznik: Počelo kao svađa, završilo sekirom u lobanju! Svi detalji napada koji je zaledio Srbiju!

Telegraf pre 2 sata
Trojica tukla mladića, pa ga udarili sekirom u glavu Uhapšen jedan od napadača na Božićno veče kod Uba: Mladić (22) hteo da…

Trojica tukla mladića, pa ga udarili sekirom u glavu Uhapšen jedan od napadača na Božićno veče kod Uba: Mladić (22) hteo da pomogne, pa pretučen!

Blic pre 3 sata
Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na Katedrali

Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na Katedrali

NoviSad.com pre 4 sati
Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu

Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesKokainHeroinBugarskaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPsrbijaPolicijahapšenjeDroga

Vojvodina, najnovije vesti »

Priroda nas podseća da su najjednostavnije stvari – sneg i stare sanke – dovoljne za savršenu uspomenu

Priroda nas podseća da su najjednostavnije stvari – sneg i stare sanke – dovoljne za savršenu uspomenu

RTV pre 46 minuta
Dobrotvorna ustanova Eparhije bačke darivala bebe rođene na Božić

Dobrotvorna ustanova Eparhije bačke darivala bebe rođene na Božić

RTV pre 6 minuta
Miloš Popović preuzima skauting Železničara

Miloš Popović preuzima skauting Železničara

In medija pre 11 minuta
"Lopatanje Podbare": Zajedničko čišćenje snega u subotu

"Lopatanje Podbare": Zajedničko čišćenje snega u subotu

Moj Novi Sad pre 36 minuta
Ovo su novi odbornici Skupštine opštine Sečanj – na spisku 23 imena

Ovo su novi odbornici Skupštine opštine Sečanj – na spisku 23 imena

Zrenjaninski pre 31 minuta