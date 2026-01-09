Uhapšen bugarski državljanin sa tri kilograma droge - zaplenjeni kokain i heroin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su V.

A. V. (45), bugarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštili su iz MUP-a. "Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila oko kilogram kokaina, oko dva kilograma heroina, dva mobilna telefona i oko 2.000 evra. Takođe su zaplenjeni i automobil "mercedes" i kamp prikolica osumnjičenog", navode iz policije. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju