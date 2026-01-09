Čovek koji je zabavljao Vučića, članove vlade i viđenije naprednjake na Informeru osuđeni ubica

Dragan Ašanin koji je na dan Božića zabavljao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministre u Vladi i viđenije naprednjake koji su se smenjivali u studiju tokom višečasovne emisije osuđeni je ubica, potvrđeno je iz Višeg suda u Beogradu za N1.

Kako se navodi u odgovoru ovog Suda na upit N1, Dragan Ašanin je presudom Okružnog suda 26. maja 1993, koja je preinačena 19. maja sledeće godine oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo. Dodaju da je osuđen na kaznu zatvora od 11 godina, u koju mu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru. Novinar KTV Nemanja Šarović ranije je objavio da Dragan Ašanin, koji je pevao Aleksandru Vučiću, Ani Brnabić, Draganu J. Vučićeviću i brojnim ministrima na