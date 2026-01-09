Godina 2025. istorijska za aerodrom „Morava”: Opsluženo najviše putnika, ali i najveći avion

Godina 2025. istorijska za aerodrom „Morava”: Opsluženo najviše putnika, ali i najveći avion

Prethodnu godinu je aerodrom u Kraljevu završio sa rekordnim brojem ospluženih putnika.

Popularna „Morava" koja je deo „Aerodroma Srbije" je u ukupnom skoru 2025. godinu završila sa skoro sedam odsto više putnika u odnosu na 2024. godinu, opsluženo je 14.713 putnika i to je ujedno najviše opsluženih putnika tokom jedne kalendarske godine. Ovaj broj se upisuje u istoriju ovog aerodroma kao novi rekord po broju opsluženih putnika. Tokom 2025. godine na „Moravi" je realizovano ukupno 598 avio -operacija. Realizovani su putnički letovi do Tivta, Soluna i
