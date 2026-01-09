Za dve nedelje pojačane kontrole saobraćaja otkriveno gotovo 49.000 prekršaja, evo koji su najčešći razlozi

Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali u periodu od 24. decembra 2025. do 8. januara ove godine 133.786 vozila i otkrili 48.902 prekršaja.

Akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovedena je na teritoriji cele Srbije. Najveći broj vozača, ukupno 26.957, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvolјenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisan je 4.891 vozač, odnosno putnik. Zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isklјučeno 2.705 vozača, od čega je 468 vozača zadržano u službenim prostorijama,