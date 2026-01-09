JP ‘Putevi Srbije’ ponovo upozorava: SMS prevare ne jenjavaju

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ ponovo je skrenulo pažnju na SMS poruke koje stižu građanima sa ciljem da budu prevareni.

-„JP ‘Putevi Srbije’ ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja – navodi se u saopštenju. Iz preduzeća poručuju građanima da ne otvaraju linkove i ne unose podatke sa platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba. Ovaj problem traje već mesecima unazad, imajući u vidu da su „Putevi Srbije“ na prevaru ukazivali i u avgustu prošle godine