Rusi poslali moćni ‘orešnik’ u Lavov, gađali i Kijev

REUTERS/Thomas Peter Vatrogasci stoje ispred pogođene zgrade u Kijevskoj oblasti u noći između 8. i 9. januara 2026.

Dok je svet zaokupljen potezima američkog predsednika Donalda Trampa, Rusija je ispalila moćnu balističku raketu orešnik u velikom napadu na Ukrajinu u noći između 8. i 9. januara. Ovo je drugi put da je Rusija upotrebila raketu orešnik tokom skoro četvorogodišnjeg rata protiv Ukrajine. Prvi put ga je koristila u napadu na Dnjepar, grad u centralnoj Ukrajini, u novembru 2024. godine. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je to odgovor na navodni napad