Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

EPA Žak Moreti i njegova supruga Džesika, suvlasnici švajcarskog bara u kojem je 40 ljudi poginulo usled požara u novogodišnjoj noći, privedeni su i određen im je pritvor, saopštili su izvori iz policije lokalnim medijima.

U požaru u kafiću „Le Konstelasion“ u Kran-Montani povređeno je 116 ljudi, a mnoge žrtve su bile mlađe od 20 godina. Među poginulima je i Stefan Ivanović, državljanin Srbije, koji je radio u obezbeđenju bara. Ranije ove nedelje mediji su objavili da ugostiteljski objekat u poznatom skijalištu pet godina nije prošao bezbednosne provere. Švajcarsko tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Žaka Moretija i njegove supruge, francuske državljanke, Džesike. Kao suvlasnici