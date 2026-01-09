Hapšenje zbog napada sekirom na Ubu: Mladić izašao da pomogne posle saobraćajke, pa izudaran sekirom u glavu, isplivali jezivi detalji!

Kurir pre 4 sati
Hapšenje zbog napada sekirom na Ubu: Mladić izašao da pomogne posle saobraćajke, pa izudaran sekirom u glavu, isplivali jezivi…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ubu, operativnim radom, identifikovali su i uhapsili A.

T. (27) iz okoline Obrenovca koji se sumnjiči da je, pre ponoći 7. januara ove godine, učestvovao u tuči koja se dogodila u okolini Uba, a u kojoj je teško povređen muškarac (22). Sumnja se da je on sa još dve nepoznate osobe, nakon svađe, zadao više udaraca dvadesettrogodišnjaku koji je u tuči zadobio i udarac sekirom u glavu. Mladić je zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu gde su mu konstatovane teške telesne povrede, nakon čega je prevezen na Vojnomedicinsku
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Mladić izašao da pomogne vozaču koji se prevrnuo u kanal ispred njegove kuće, slučajni prolaznici ga izudarali sekirom…

Mladić izašao da pomogne vozaču koji se prevrnuo u kanal ispred njegove kuće, slučajni prolaznici ga izudarali sekirom: Nesvakidašnji slučaj

Pravda pre 1 sat
Uhapšen bugarski državljanin sa tri kilograma droge - zaplenjeni kokain i heroin

Uhapšen bugarski državljanin sa tri kilograma droge - zaplenjeni kokain i heroin

Euronews pre 2 sata
Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Newsmax Balkans pre 3 sata
Bugarski državljanin uhapšen u Srbiji: Policija zaplenila kilogram kokaina i dva kilograma heroina u mercedesu

Bugarski državljanin uhapšen u Srbiji: Policija zaplenila kilogram kokaina i dva kilograma heroina u mercedesu

Telegraf pre 2 sata
Užas na praznik: Počelo kao svađa, završilo sekirom u lobanju! Svi detalji napada koji je zaledio Srbiju!

Užas na praznik: Počelo kao svađa, završilo sekirom u lobanju! Svi detalji napada koji je zaledio Srbiju!

Telegraf pre 4 sati
Trojica tukla mladića, pa ga udarili sekirom u glavu Uhapšen jedan od napadača na Božićno veče kod Uba: Mladić (22) hteo da…

Trojica tukla mladića, pa ga udarili sekirom u glavu Uhapšen jedan od napadača na Božićno veče kod Uba: Mladić (22) hteo da pomogne, pa pretučen!

Blic pre 4 sati
Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na Katedrali

Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na Katedrali

NoviSad.com pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaValjevoObrenovacub

Vojvodina, najnovije vesti »

Na Štrandu u Somboru plivanje za časni krst. Prijave otvorene do 17. januara.

Na Štrandu u Somboru plivanje za časni krst. Prijave otvorene do 17. januara.

Dnevnik pre 3 minuta
Ove godine po prvi put plivaće za Časni krst na Tisi kod Taraša

Ove godine po prvi put plivaće za Časni krst na Tisi kod Taraša

I Love Zrenjanin pre 38 minuta
Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za martovski uputni rok 2026. godine

Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za martovski uputni rok 2026. godine

I Love Zrenjanin pre 47 minuta
"Bravo" poziva Novosađane da se u subotu samoorganizuju i očiste sneg ispred najbliže škole

"Bravo" poziva Novosađane da se u subotu samoorganizuju i očiste sneg ispred najbliže škole

Moj Novi Sad pre 52 minuta
ULIČNE PREVARE PO NS: Iz kola vas pitaju za ulicu, pa pominju prokletstva ako ne date novac

ULIČNE PREVARE PO NS: Iz kola vas pitaju za ulicu, pa pominju prokletstva ako ne date novac

Moj Novi Sad pre 1 sat