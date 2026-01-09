"Kaja Kalas nije mnogo pametna"! Dimitrijev upozorio: Trebalo bi da zna – protiv „orešnika“ nema leka!

"Kaja Kalas nije mnogo pametna"! Dimitrijev upozorio: Trebalo bi da zna – protiv „orešnika“ nema leka!
Ne postoje sistemi protivvazdušne odbrane sposobni da presretnu raketu „orešnik“, podsetio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni predstavnik ruskog predsednika Kaju Kalas, šefa evropske diplomatije. „Kaja Kalas nije posebno pametna niti stručna, ali čak bi i ona trebalo da razume da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete ‘orešnik’, koja dostiže brzinu od 10 maha“, napisao je na društvenoj mreži Iks,
