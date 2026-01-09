Litvanski velikan favorit u Kaunasu - ali crveno-beli nisu bez šansi: Ovo su kvote za meč Žalgiris - Crvena zvezda

Kurir pre 1 sat
Litvanski velikan favorit u Kaunasu - ali crveno-beli nisu bez šansi: Ovo su kvote za meč Žalgiris - Crvena zvezda

Obe ekipe imaju identičan učinak 11-9 i grčevito se bore za plasman u doigravanje.

Zvezda je u utorak ubedljivo poražena od Valensije i sada mora negde da nadoknadi neprijatan poraz. Žalgiris je u prethodnom kolu poražen od Virtusa u Bolonji. U prvom delu takmičenja Zvezda je slavila u Beogradu rezultatom 88:79, na debiju Saše Obradovića. Kladionice su odredile kvote za ovaj meč. Žalgiris je blagi favorit, pobeda domaćina plaća 1.65. Na evntualni trijumf Zvezde kvota je 2.75. Utakmica se igra u petak u Kaunasu, sa početkom u 19. časova.
