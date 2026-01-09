MUP Crne Gore detaljno o stanju sa poplavama: Nivo reka stagnira, ali i dalje ima ugroženih kuća

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore objavilo je danas presek stanja povodom situacija sa poplavama koje su pogodile Crnu Goru.

U mestu Orja Luka na magistralnom putu Danilovgrad-Nikšić stabilizovalo se stanje i prohodno je za sve kategorije vozila. Putni pravci u opštini Danilovgrad koji su i dalje zavoreni za saobraćaj su prema Glavi Zete i alternativni putevi prema Plani. U mestu Drenošnica na magistralnom putu, došlo je do odrona pa policija naizmenično propušta vozila. U mestu Sekulići su neke kuće poplavljene. Evakuisano je nekoliko kuća u Pažićima, a voda se u tom mestu kao i u mestu