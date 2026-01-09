Totalni raspad crvene Zvezde u kaunasu! Žalgiris pokosio četu Saše Obradovića i vratio je u Srbiji sa 32 poena minusa - katasrtrofa!

Od najnovijeg Hronološki Žalgiris slavio sa 99:67! Pobednik je već poznat! Žalgiris ima plus 22 - 84:62! Žalgiris na plus 25 - 77:52! Plus 21 ima Žalgiris - 73:52! Žalgiris - Crvena zvezda 68:52.

Kako je bilo, ovo je odličan rezultat za Zvezdu. Žalgiris ima plus 16 - 68:52. Žalgiris ima plus 19 - 60:41. Period dobre igre Zvezde. Žalgiris nastavlja da pogađa i kažnjava igrače Zvezde koji se bore, ali uzalud - 60:34! Bore se igrači Zvezde, ali domaćin velikih plus 20 - 52:32. Zvezda na minus 19, Žalgiris vodi sa 47:28. Žalgiris ima plus 19 - 47:28! Zvezda na 1 od 14 za tri uz gomilu izgubljenih lopti i dve nesportske! Kalnić prekida seriju od 0-13 za tri, ali