Uživo Iran potpuno odsečen od sveta: Pahlavi pozvao Trampa da interveniše! Hamnei se obratio javnosti, drugi najveći grad u rukama demonstranata!

Od najnovijeg Hronološki Dva pripadnika iranskih snaga bezbednosti poginula su u sukobima sa demonstrantima u provinciji Kom u centralnom delu Irana, a tokom protesta na zapadu zemlje život je izgubila i trogodišnja devojčica. "Kao rezultat nemira koji su se dogodili sinoć u nekoliko oblasti Koma, dva oficira snaga bezbednosti su ubijena od strane naoružanih terorista", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. Iranska televizija, takođe, javlja da je