"Putevi Srbije", opet: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Moj Novi Sad pre 7 sati
"Putevi Srbije", opet: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

JP "Putevi Srbije" ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima.

U pitanju su zlonamerne poruke u kojima se građani upozoravaju da im, zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja, može biti obustavljeno rešenje za registraciju, saobraćajna dozvola i sl. te da mogu biti suočeni sa sudskim postupkom. Iz JP "Putevi Srbije" apeluju na građane da ne otvaraju link i ne unose podatke sa svoje platne kartice jer je u pitanju zloupotreba. Podsećamo, nije prvi put da iz ovog preduzeća i MUP-a
