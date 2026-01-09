Vremenska prognoza za petak 9. januar: Jak mraz i ledena kiša, temperatura od -14 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za petak 9. januar, jutro malo do umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana malo toplije.

Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -14 na severu i zapadu do -4 °S na istoku zemlje, a najviša od -1 do 4 °S. Zbog niskih temperatura tokom jutra i