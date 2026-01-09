Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

N1 Info pre 29 minuta  |  Beta
Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

Profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta i nekadašnja rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović ocenila je danas da je saradnja opozicionih aktera ključna za pobedu na potencijalnim izborima, a da je manje važno da li će svi koji se protive vlasti biti na jednoj ili više izbornih lista.

Ivanka Popović je za list Nova kazala da će građani na izborima kazniti one aktere koji ne budu spremni da se povezuju. "Na izborima koji nam predstoje, jedini način da se pobedi stranka koja je uzurpirala vlast jeste stvaranje širokog, koordinisanog fronta svih društvenih i političkih aktera koji žele da Srbija bude država u kojoj vladaju zakoni. Pod tim podrazumevam aktere koji su spremni da se koordinisano odupru izbornoj krađi, manipulacijama i zastrašivanju
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

Danas pre 24 minuta
Ivanka Popović: Ključ pobede je saradnja, studentska lista ima najveću podršku građana

Ivanka Popović: Ključ pobede je saradnja, studentska lista ima najveću podršku građana

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriIvanka Popović

Društvo, najnovije vesti »

Veran Matić: Vrhovni sud presudio da su sudije povredile zakon u procesu za ubistvo Ćuruvije

Veran Matić: Vrhovni sud presudio da su sudije povredile zakon u procesu za ubistvo Ćuruvije

N1 Info pre 9 minuta
Danas najhladniji dan od početka zime, u Sjenici izmereno minus 17 stepeni

Danas najhladniji dan od početka zime, u Sjenici izmereno minus 17 stepeni

N1 Info pre 44 minuta
Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

N1 Info pre 29 minuta
Sindikati: Nije tačno da autobusi imaju letnje i izlizane gume, nije zakazao GSP već Beograd put

Sindikati: Nije tačno da autobusi imaju letnje i izlizane gume, nije zakazao GSP već Beograd put

Nova ekonomija pre 9 minuta
Ako ne očistite sneg ispred kuće - čeka vas kazna i do 150.000 dinara

Ako ne očistite sneg ispred kuće - čeka vas kazna i do 150.000 dinara

Kamatica pre 14 minuta