Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

Profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta i nekadašnja rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović ocenila je danas da je saradnja opozicionih aktera ključna za pobedu na potencijalnim izborima, a da je manje važno da li će svi koji se protive vlasti biti na jednoj ili više izbornih lista.

Ivanka Popović je za list Nova kazala da će građani na izborima kazniti one aktere koji ne budu spremni da se povezuju. "Na izborima koji nam predstoje, jedini način da se pobedi stranka koja je uzurpirala vlast jeste stvaranje širokog, koordinisanog fronta svih društvenih i političkih aktera koji žele da Srbija bude država u kojoj vladaju zakoni. Pod tim podrazumevam aktere koji su spremni da se koordinisano odupru izbornoj krađi, manipulacijama i zastrašivanju