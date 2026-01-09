MUP: Oko 49.000 prekršaja u saobraćaju tokom praznika, svaki peti vozač prekoračio brzinu

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
MUP: Oko 49.000 prekršaja u saobraćaju tokom praznika, svaki peti vozač prekoračio brzinu
Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova kontrolisali su 133.786 vozila i otkrili 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Srbije od 24. decembra 2025. godine do 8. januara ove godine, saopštio je MUP Srbije. "Najveći broj vozača, ukupno 26.957, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Zbog nekorišćenja
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

MUP: Sankcionisano skoro 50.000 prekršaja, najviše zbog prekoračenja brzine

MUP: Sankcionisano skoro 50.000 prekršaja, najviše zbog prekoračenja brzine

NIN pre 33 minuta
MUP o akciji pojačane kontrole saobraćaja: Otkriveno 48.902 prekršaja, 26.957 kazni zbog prekoračenja brzine

MUP o akciji pojačane kontrole saobraćaja: Otkriveno 48.902 prekršaja, 26.957 kazni zbog prekoračenja brzine

Euronews pre 43 minuta
MUP: Sankcionisano skoro pedeset hiljada prekršaja, najviše zbog prekoračenja brzine

MUP: Sankcionisano skoro pedeset hiljada prekršaja, najviše zbog prekoračenja brzine

Danas pre 43 minuta
Pljuštale saobraćajne kazne zbog nevezivanja pojasa: Otkriveno skoro 49.000 prekršaja, oglasio se MUP

Pljuštale saobraćajne kazne zbog nevezivanja pojasa: Otkriveno skoro 49.000 prekršaja, oglasio se MUP

Mondo pre 48 minuta
Otkriveno 48.902 saobraćajnih prekršaja

Otkriveno 48.902 saobraćajnih prekršaja

Politika pre 48 minuta
MUP: Otkriveno 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja

MUP: Otkriveno 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja

RTV pre 1 sat
Svaki peti vozač prekoračio brzinu tokom praznične kontrole saobraćaja

Svaki peti vozač prekoračio brzinu tokom praznične kontrole saobraćaja

IndeksOnline pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Regioni, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Građanima i dalje stižu zlonamerne SMS poruke o prekršajima, ne otvarajte ih

Putevi Srbije: Građanima i dalje stižu zlonamerne SMS poruke o prekršajima, ne otvarajte ih

N1 Info pre 8 minuta
Lokacije na kojima se nalaze žuti kontejneri sa rizlom

Lokacije na kojima se nalaze žuti kontejneri sa rizlom

Glas Šumadije pre 38 minuta
Juče 7 saobraćajnih nezgoda u Kolubarskom okrugu, policija apeluje na oprezniju vožnju

Juče 7 saobraćajnih nezgoda u Kolubarskom okrugu, policija apeluje na oprezniju vožnju

Valjevska posla pre 8 minuta
DUŠAN ALEKSIĆ (300 KRAGUJEVČANA): U 2026. važne investicije u oblasti obrazovanja, unapređenje infrastrukture u gradu tema na…

DUŠAN ALEKSIĆ (300 KRAGUJEVČANA): U 2026. važne investicije u oblasti obrazovanja, unapređenje infrastrukture u gradu tema na kojoj ćemo više raditi

InfoKG pre 48 minuta
Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

RTV pre 8 minuta