U 10h temperatura iznad nule samo u Negotinu i Zaječaru, Požega najhladnija sa minus 12

N1 Info pre 21 minuta  |  Tanjug
U Srbiji je u 10 sati temperatura bila iznad nule samo u Negotinu i Zaječaru, a najhladnije je u Požegi, gde je izmereno minus 12 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Negotinu je dva stepena, a u Zaječaru jedna stepen Celzijusa. U Smederevskoj Palanci izmereno je minus 1 stepeni, a minus 7 stepeni je u Kikindi, Valjevu, na Kopaoniku i Paliću. U Beogradu je minus jedan stepen Celzijusa. Najviše snega ima na Crnom Vrhu i to 33 centimetara snega, a u Beogradu 17 centimetara. Najmanje snega ima u Zaječaru, jedan centimetar. RHMZ je upozorio da će tokom dana doći do novog naoblačenja sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite
Još jedan ledeni dan u Srbiji - vanredna situacija u osam opština, najteže u Loznici

RTV pre 16 minuta
Ledeni dani u Srbiji, vanredna situacija u osam opština, najteže u Loznici - problemi sa strujom, vodom i grejanjem

RTS pre 16 minuta
Vanredna situacija u više mesta u Srbiji: Problemi sa strujom i grejanjem traju danima, zbog snega otežan i saobraćaj

NIN pre 16 minuta
Stanje na putevima u Srbiji alarmantno: Zabrane saobraćaja na oko 40 deonica, ledeni talas paralisao saobraćaj

Mondo pre 6 minuta
Izbegavajte alkohol, obezbedite zalihe i slojevito se obucite: Saveti Batuta za očuvanje zdravlja po hladnom vremenu

Euronews pre 16 minuta
Sela u opštini Vladimirci dobila struju, stabilizuje se i vodosnabdevanje

Euronews pre 11 minuta
Zelenski: 242 drona, 13 balističkih raketa i "orešnik" napali Ukrajinu protekle noći

RTV pre 1 sat
Novi DSS: Republika Srpska je uslov opstanka i slobode srpskog naroda zapadno od Drine

Beta pre 1 minut
Nestorović (Ekološki ustanak): Vučić suspenduje Ustav pošto mu izbori ne odgovaraju

Beta pre 6 minuta
Selo Pričević kod Valjeva šest dana bez struje, danas ne rade ni fiksni telefoni

Danas pre 16 minuta
Još jedan ledeni dan u Srbiji - vanredna situacija u osam opština, najteže u Loznici

RTV pre 16 minuta
Ledeni dani u Srbiji, vanredna situacija u osam opština, najteže u Loznici - problemi sa strujom, vodom i grejanjem

RTS pre 16 minuta