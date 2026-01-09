Vreme danas: Ujutru hladno sa jakim mrazom, najviša temperatura do 4 stepena

Nedeljnik pre 7 minuta
Vreme danas: Ujutru hladno sa jakim mrazom, najviša temperatura do 4 stepena

Vreme u Srbiji će danas ujutro biti umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazom, a tokom dana toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje za područje cele zemlje na jak mraz i ledenu kišu, sa padavinama najpre u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu, a uveče i na istoku Srbije. Naoblačenje se očekuje ujutru na severu i zapadu zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima, dok su popodne moguće mešovite padavine. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od -14 na severu i zapadu do -4 stepena na istoku zemlje, dok će najviša biti od -1 do četiri
