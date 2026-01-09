(Foto) Dan Republike Srpske: Svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

Newsmax Balkans pre 1 sat
(Foto) Dan Republike Srpske: Svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

Nakon svečane akademije održane u četvrtak, u Banjaluci će povodom Dana Republike Srpske biti održan i svečani defile. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja.

U Banjaluci je tačno u podne počeo tradicionalni svečani defile povodom Dana Republike i Dana borca odbrambeno-otadžbinskog rata. Početak svečanog defilea odobrio je premijer Republike Srpske Savo Minić. U svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci učestvovuje 800 policijskih službenika u 14 ešalona jedinica i 11 motorizovanih ešalona. Na obeležavanju Dana Republike ukupno je angažovano 1.300 policijskih službenika. Centrom Banjaluke će proći, uz pripadnike
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

NIN pre 1 sat
Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Beta pre 34 minuta
Završen svečani defile na Trgu Krajine u Banjaluci

Završen svečani defile na Trgu Krajine u Banjaluci

RTV pre 59 minuta
Dan Republike Srpske: Tradicionalno pesmom "Pukni zoro" završen svečani defile na Trgu Krajine

Dan Republike Srpske: Tradicionalno pesmom "Pukni zoro" završen svečani defile na Trgu Krajine

Euronews pre 44 minuta
Republika Srpska je zavet heroja! Svečanim defileom u Banjaluci obeležen Dan RS /video/

Republika Srpska je zavet heroja! Svečanim defileom u Banjaluci obeležen Dan RS /video/

Sputnik pre 44 minuta
Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Serbian News Media pre 39 minuta
(Foto) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

(Foto) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaMinistarstvo pravde

Balkan, najnovije vesti »

Zatvoreno porodilište u mestu sa više rođenih nego umrlih - zbog malog broja porođaja

Zatvoreno porodilište u mestu sa više rođenih nego umrlih - zbog malog broja porođaja

N1 Info pre 9 minuta
DNP: Zogović i Vukićević obavezani da na Vladi iniciraju pitanje srpskog jezika, trobojke i državljanstva

DNP: Zogović i Vukićević obavezani da na Vladi iniciraju pitanje srpskog jezika, trobojke i državljanstva

B92 pre 14 minuta
DNP postavio ultimatum Vladi Crne Gore: Srpski jezik, državljanstvo i trobojka ili izlazak iz vlasti

DNP postavio ultimatum Vladi Crne Gore: Srpski jezik, državljanstvo i trobojka ili izlazak iz vlasti

Politika pre 3 minuta
Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

NIN pre 1 sat
Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Beta pre 34 minuta