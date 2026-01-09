(Foto) Dan Republike Srpske: Svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

Nakon svečane akademije održane u četvrtak, u Banjaluci će povodom Dana Republike Srpske biti održan i svečani defile. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja.

U Banjaluci je tačno u podne počeo tradicionalni svečani defile povodom Dana Republike i Dana borca odbrambeno-otadžbinskog rata. Početak svečanog defilea odobrio je premijer Republike Srpske Savo Minić. U svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci učestvovuje 800 policijskih službenika u 14 ešalona jedinica i 11 motorizovanih ešalona. Na obeležavanju Dana Republike ukupno je angažovano 1.300 policijskih službenika. Centrom Banjaluke će proći, uz pripadnike