(Foto) Zaplena droge u Smederevu: Uhapšen bugarski državljanin zbog kokaina i heroina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su V. A. V. (45), bugarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila oko kilogram kokaina, oko dva kilograma heroina, dva mobilna telefona i oko 2.000 evra, saopšteno je iz MUP. Foto: MUP Republike Srbije Foto: MUP Republike Srbije Foto: MUP Republike Srbije Foto: MUP Republike Srbije Takođe su zaplenjeni i automobil " mercedes" i kamp prikolica osumnjičenog. V. A. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu,
