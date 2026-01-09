GSP: Gradski prevoz saobraća bez većih problema, nema izmene trasa

Newsmax Balkans pre 33 minuta
GSP: Gradski prevoz saobraća bez većih problema, nema izmene trasa

Autobuske, tramvajske i trolejbuske linije Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) saobraćaju bez većih problema, rečeno je za Tanjug iz tog preduzeća.

Iz GSP su naveli da nema promena na saobraćajnim linijama zbog vremenskih neprilika u Beogradu, naglasivši da je tokom dana bilo sporadičnih zastoja na pojedinim lokacijama. "Imali smo sporadične zastoje na potezu od Ulice Cara Dušana do Ulice 27. marta zbog nesavesnih građana, kao i na raskrsnici sa Francuskom ulicom i Cara Dušana, jer nesavesni građani nepropisno parkiraju svoja vozila", naveli su iz GSP. Dodali su da je tokom dana došlo do zastoja u tramvajskom
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Javni prevoz u Beogradu funkcioniše bez većih problema Oglasio se GSP: Ove linije su u prekidu zbog leda

Javni prevoz u Beogradu funkcioniše bez većih problema Oglasio se GSP: Ove linije su u prekidu zbog leda

Kurir pre 18 minuta
Gsp: Gradski prevoz saobraća bez većih problema, nema izmene trasa

Gsp: Gradski prevoz saobraća bez većih problema, nema izmene trasa

Euronews pre 7 minuta
Gradski prevoz saobraća bez većih problema

Gradski prevoz saobraća bez većih problema

Politika pre 13 minuta
Gradski prevoz saobraća bez većih problema: Nema izmene trasa.

Gradski prevoz saobraća bez većih problema: Nema izmene trasa.

Blic pre 33 minuta
„GSP ‚Beograd‘ je spremno dočekao zimu, ali zimska služba nije“, tvrde sindikati

„GSP ‚Beograd‘ je spremno dočekao zimu, ali zimska služba nije“, tvrde sindikati

Mašina pre 5 sati
Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Beta pre 5 sati
Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPTanjug

Društvo, najnovije vesti »

Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u devet opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u devet opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

RTS pre 22 minuta
Još jedan ledeni dan u Srbiji - vanredna situacija u osam opština, najteže u Loznici

Još jedan ledeni dan u Srbiji - vanredna situacija u osam opština, najteže u Loznici

RTV pre 22 minuta
Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima: Struja će doći za 72 sata, Vučić obećao da se ovo neće ponoviti

Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima: Struja će doći za 72 sata, Vučić obećao da se ovo neće ponoviti

Radio 021 pre 8 minuta
„Ivane i Marjane vratite se, s vama je bar bilo uzbudljivo“: Perišić o tankoj sezoni, skandalima, krizi, inflaciji nagrada…

„Ivane i Marjane vratite se, s vama je bar bilo uzbudljivo“: Perišić o tankoj sezoni, skandalima, krizi, inflaciji nagrada, piscima bliskim režimu i protivnicima

Nova pre 3 minuta
Izabrana dela Ive Andrića, Gogoljeve „Petrogradske priče“ i novi romani književnih senzacija za početak 2026.

Izabrana dela Ive Andrića, Gogoljeve „Petrogradske priče“ i novi romani književnih senzacija za početak 2026.

Nova pre 8 minuta