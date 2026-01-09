Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Policija je uhapsila A. T. (27) iz okoline Obrenovca koji se sumnjiči da je u sredu oko ponoći učestvovao u tuči koja se dogodila u okolini Uba, a u kojoj je teško povređen mladić (23).

U saopštenju Policijske uprave Valjevo navodi se da su pripadnici MUP u Ubu, operativnim radom, identifikovali i uhapsili osumnjičenog. Sumnja se da je on sa još dve nepoznate osobe, nakon svađe, zadao više udaraca dvadesettrogodišnjaku koji je u tuči zadobio i udarac sekirom u glavu. Povređeni muškarac (23) je zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu gde su mu konstatovane teške telesne povrede, nakon čega je prevezen na Vojnomedicinsku akademiju. "Po nalogu Osnovnog