Saobraćajna policija u dvonedeljnoj akciji otkrila 48.902 prekršaja, svaki peti vozač kažnjen zbog prekoračenja brzine

Newsmax Balkans pre 5 sati  |  Newsmax Balkans
Saobraćajna policija u dvonedeljnoj akciji otkrila 48.902 prekršaja, svaki peti vozač kažnjen zbog prekoračenja brzine

Saobraćajna policija otkrila je 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja od 24. decembra prošle godine do 8. januara ove godine, tokom koje su kontrolisali 133.786 vozila.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, 26.957 vozača, što je najveći broj, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine. "To govori o tome da je svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisan je 4.891 vozač, odnosno putnik", navedeno je u saopštenju. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 2.705 vozača, od čega je 468 vozača zadržano u službenim
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Divljanje po snegu i ledu Tokom praznika 49.000 saobraćajnih prekršaja

Divljanje po snegu i ledu Tokom praznika 49.000 saobraćajnih prekršaja

Dnevnik pre 2 sata
MUP: Svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu

MUP: Svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu

Radio 021 pre 3 sata
Svako peto kontrolisano vozilo prekoračilo brzinu: Stigli rezultati akcije saobraćajne policije tokom praznika, isključeno…

Svako peto kontrolisano vozilo prekoračilo brzinu: Stigli rezultati akcije saobraćajne policije tokom praznika, isključeno 2.705 pijanih vozača

Nova pre 5 sati
MUP: Tokom praznične kontrole otkriveno skoro 50.000 saobraćajnih prekršaja

MUP: Tokom praznične kontrole otkriveno skoro 50.000 saobraćajnih prekršaja

Serbian News Media pre 5 sati
Za dve nedelje pojačane kontrole saobraćaja otkriveno gotovo 49.000 prekršaja, evo koji su najčešći razlozi

Za dve nedelje pojačane kontrole saobraćaja otkriveno gotovo 49.000 prekršaja, evo koji su najčešći razlozi

InfoKG pre 5 sati
MUP: Za 15 dana otkriveno 48.902 prekršaja u saobraćaju

MUP: Za 15 dana otkriveno 48.902 prekršaja u saobraćaju

B92 pre 5 sati
Više od 46.000 prekršaja za 14 dana kontrole saobraćaja

Više od 46.000 prekršaja za 14 dana kontrole saobraćaja

RTK pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Počela besplatna sezona klizanja

Počela besplatna sezona klizanja

Jug press pre 49 minuta
FIFA kaznila GFK Dubočicu zbog dugovanja prema letonskim fudbalerima

FIFA kaznila GFK Dubočicu zbog dugovanja prema letonskim fudbalerima

Jugmedia pre 49 minuta
Fudbal: Dinamo Jug na svom sajtu ne priznaje kaznu FSS!?

Fudbal: Dinamo Jug na svom sajtu ne priznaje kaznu FSS!?

Jug press pre 39 minuta
Promenjen termin meča 16. kola 2. MLS: KK Pirot – Zdravlje u ponedeljak u hali Kej

Promenjen termin meča 16. kola 2. MLS: KK Pirot – Zdravlje u ponedeljak u hali Kej

Pirotske vesti pre 14 minuta
Projekcija filma Indeks na Prirodno-matematičkom fakultetu

Projekcija filma Indeks na Prirodno-matematičkom fakultetu

Jug press pre 30 minuta