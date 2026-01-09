Saobraćajna policija u dvonedeljnoj akciji otkrila 48.902 prekršaja, svaki peti vozač kažnjen zbog prekoračenja brzine

Saobraćajna policija otkrila je 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja od 24. decembra prošle godine do 8. januara ove godine, tokom koje su kontrolisali 133.786 vozila.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, 26.957 vozača, što je najveći broj, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine. "To govori o tome da je svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisan je 4.891 vozač, odnosno putnik", navedeno je u saopštenju. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 2.705 vozača, od čega je 468 vozača zadržano u službenim