Upozorenje "Puteva Srbije": Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Upozorenje "Puteva Srbije": Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorilo je građane da ne otvaraju SMS poruke sa obaveštenjem o navodnom prekoračenju brzine, nenaplaćenoj putarini ili drugom saobraćajnom prekršaju.

"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", naveli su iz "Puteva Srbije". Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP "Putevi Srbije" na linku https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/.
