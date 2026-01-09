MUP: Sankcionisano skoro 50.000 prekršaja, najviše zbog prekoračenja brzine

NIN pre 2 sata  |  Beta
Policija je tokom akcije kontrole saobraćaja otkrila 48.902 prekršaja, a najviše zbog prekoračene brzine, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Kako je navedeno, ukupno 26.957 vozača sankcionisano je zbog prekoračenja brzine, što pokazuje da je svaki peti vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisan je 4.891 vozač, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 2.705 vozača, od čega je 468 vozača zadržano jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, zadržano je 135 vozača koji su upravljali vozilom pod
