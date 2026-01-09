Šta je ICE u Americi i kakva ovlašćenja imaju agenti da upotrebe silu

Ubistvo 37-godišnje Rene Nikol Gud u Mineapolisu izazvalo je proteste i dovelo do kritika na račun američke Službe za imigraciju i carinu (ICE).

ICE je uhapsila hiljade ljudi otkako se Tramp vratio u Belu kuću, često na javnim mestima. Zbog ovih akcija veliki broj agenata raspoređen je širom zemlje, što je izazvalo otpor nekih stanovnika koji se protive njihovim aktivnostima. ICE predvodi sprovođenje inicijative Trampove administracije za masovnu deportaciju, što je bilo centralno obećanje njegove predizborne kampanje. Tramp je značajno proširio ICE, njen budžet i njenu misiju otkako se vratio u Belu kuću.