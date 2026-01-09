FOTO VIDEO Ulice Irana gore: Protesti zahvatili celu zemlju, raste broj mrtvih, ajatolah i Tramp jedan drugom prete

Iran potresaju najveći protesti u poslednjih nekoliko godina, koji su ušli u dvanaesti dan i zahvatili više od 100 gradova širom zemlje.

Masovni izlazak građana na ulice pokrenut je kolapsom nacionalne valute, rekordnom inflacijom i dubokim nezadovoljstvom zbog ekonomske i političke krize, a nemiri su brzo prerasli u otvorene pozive na rušenje klerikalnog režima. Prema izveštajima sa terena, u velikim delovima zemlje ne rade mobilne mreže ni internet, što vlasti, kako upozoravaju stručnjaci, tradicionalno koriste uoči primene brutalne sile. Organizacija NetBlocks saopštila je da je reč o