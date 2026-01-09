Sveti Stefan, slava Nemanjića: Jednu stvar treba uraditi, ali tiho, „da se ne čuje da Božić odlazi“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Sveti Stefan, slava Nemanjića: Jednu stvar treba uraditi, ali tiho, „da se ne čuje da Božić odlazi"

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dan Svetog prvomučenika Stefana, arhiđakona prvobitne Jerusalimske crkve i srodnika apostola Pavla Trećeg dana Božića, 9. januara, pravoslavna crkva molitveno se seća Svetog prvomučenika – arhiđakona Stefana.

Stefan je, prema predanju, bio prvi od sedam đakona, koje su sveti apostoli rukopoložili i postavili na službu oko pomaganja siromašnih u Jerusalimu. Zato je nazvan arhiđakonom. Živeo je u grčkim oblastima Rimskog carstva i smatra se prvim hrišćaninom koji je stradao za Gospoda i zato se naziva Prvomučenikom. Smatra se da se stradanje Svetog Stefana zbilo godinu dana posle silaska Duha Svetoga na apostole, odnosno iste godine kada se Isus Hrist vazneo na nebo. Kako
