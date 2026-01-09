Politiko: NATO jača prisustvo u Arktiku zbog Trampovih pretnji Grenlandu

Bela kuća je pojačala navode o preuzimanju Grenlanda i više puta odbila da isključi mogućnost vojnog preuzimanja

BRISEL – Zbog pojačanih pretnji SAD da preuzmu Grenland, zemlje članice NATO zatražile su jačanje prisustva alijanse u Arktiku, saopštilo je danas troje diplomata za briselski Politiko. Na zatvorenom sastanku u Briselu ambasadori alijanse složili su se da NATO treba da ojača svoju arktičku flotu, rekli su diplomate koje su tražile anonimnost zbog osetljivosti tema. Ambasadori država članica pri NATO-u su predložili korišćenje obaveštajnih kapaciteta za bolji nadzor