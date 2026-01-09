"Nadajmo se da će Zapad razumeti poruku!" Skot Riter posle ruskog odgovora "orešnikom" u Ukrajini

Pravda pre 46 minuta  |  Sputnjik
Zapadne zemlje treba da obrate pažnju na upozorenje koje im je poslala Rusija, primenivši „orešnik“ u Ukrajini, rekao je vojni analitičar Skot Riter.

„Nadajmo se da je Zapad dovoljno napredan da razume poruku koju mu šalje Rusija“, napisao je on na društvenoj mreži Iks. Prema njegovim rečima, zemlje NATO u slučaju potencijalne eskalacije sukoba neće biti u stanju da se zaštite od takvog napada. Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je pokrenulo masovni napad, uključujući i raketu „orešnik“, na kritične ukrajinske ciljeve kao odgovor na decembarski napad Kijeva na rezidenciju ruskog predsednika
