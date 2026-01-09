NIS ugovorio prvu isporuku nafte za Rafineriju u Pančevu

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
NIS ugovorio prvu isporuku nafte za Rafineriju u Pančevu

Naftna industrija Srbije ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije.

To će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo. Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte. U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji. NIS podseća da je u Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen rad proizvodnih postrojenja, usled
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

NIS ugovorio uvoz nafte putem JANAF-a, prva isporuka sljedeći tjedan

NIS ugovorio uvoz nafte putem JANAF-a, prva isporuka sljedeći tjedan

SEEbiz pre 46 minuta
NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

Forbes pre 1 sat
NIS dogovorio isporuku sirove nafte za Rafineriju Pančevo

NIS dogovorio isporuku sirove nafte za Rafineriju Pančevo

Vreme pre 2 sata
NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

Serbian News Media pre 2 sata
NIS dogovorio isporuku prvih količina sirove nafte za Rafineriju

NIS dogovorio isporuku prvih količina sirove nafte za Rafineriju

Nova ekonomija pre 3 sata
NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedelje

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedelje

RTS pre 3 sata
NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedelje

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedelje

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta da radite kad vam auto zaledi? Svi prave iste greške, pa ih skupo koštaju

Šta da radite kad vam auto zaledi? Svi prave iste greške, pa ih skupo koštaju

Kamatica pre 26 minuta
Sporazum nakon 25 godina pregovora: EU i članice Merkosura dogovorile slobodnu trgovinu

Sporazum nakon 25 godina pregovora: EU i članice Merkosura dogovorile slobodnu trgovinu

N1 Info pre 31 minuta
Šta će biti sa rafinerijom u Pančevu ako MOL kupi ruski udeo u NIS-u?

Šta će biti sa rafinerijom u Pančevu ako MOL kupi ruski udeo u NIS-u?

Biznis.rs pre 16 minuta
Radnici Apoteka Beograd i dalje bez overenih knjižica, najavili protest 16. januara

Radnici Apoteka Beograd i dalje bez overenih knjižica, najavili protest 16. januara

Nova pre 46 minuta
Beogradska berza - Nedeljni izveštaj za period od 5. do 9. januara 2026.

Beogradska berza - Nedeljni izveštaj za period od 5. do 9. januara 2026.

Ekapija pre 31 minuta