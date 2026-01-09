Zbog vlage meč Čikaga i Majamija nije odigran u NBA ligi

RTS pre 1 sat
Zbog vlage meč Čikaga i Majamija nije odigran u NBA ligi

Utakmica regularnog dela NBA lige između Čikago bulsa i Majami hita nije odigrana u noći između četvrtka i petka zbog kondenzacije u dvorani "Junajted centar", koja je teren učinila nebezbednim za igru.

Početak meča je više puta odlagan, publika je gotovo dva sata čekala na prvo podbacivanje, pre nego što je zvanično saopšteno da će utakmica biti odložena. Iz Čikaga su naveli da će ulaznice važiti i za naknadni termin odigravanja. U zvaničnom saopštenju nije navedeno šta je uzrokovalo pojavu vlage na parketu, a mediji su preneli informaciju da je problem u vezi sa činjenicom da dvoranu dele NBA i NHL tim, pošto su Čikago blekhoksi ranije igrali utakmicu hokejaške
Ključne reči

NBANHLČikago

