Upozorenje Puteva Srbije o novoj prevari

Javno preduzeće “Putevi Srbije” ponovo je danas upozorilo javnost na SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima koji stižu građanima, te je apelovalo na njih da ih ne otvaraju jer je u pitanju zloupotreba.

Oni su saopštili da građanima i dalje stižu zlonamerne SMS poruke zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja. ”Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba”, stoji u saopštenju „Puteva Srbije“ na njihovom sajtu.