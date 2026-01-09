Poreska uprava i Putevi Srbije upozoravaju: Čuvajte se sumnjivih imejlova i SMS poruka o neplaćenim porezima i kaznama

BEOGRAD - Poreska uprava saopštila je danas da su u poslednje vreme učestali pokušaji zloupotrebe elektronske pošte, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Poreska uprava i upozorila poreske obveznike da budu oprezni u postupanju sa elektronskim porukama.

Sumnjive poruke, kako se navodi u saopštenju, najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa plaćanjem poreza, kamata, sporednih poreskih davanja ili drugim obavezama iz nadležnosti Poreske uprave, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama. U cilju zaštite podataka, poreskim obveznicima se savetuje da budu oprezni, da ne otvaraju priloge i da ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem sumnjivih imejl poruka. Iz Poreske uprave su