U Ljigu sutra dan žalosti zbog tragične smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U Ljigu sutra dan žalosti zbog tragične smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

LJIG - Na teritoriji opštine Ljig sutra će biti dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao u požaru u Kran-Montani u Švajcarskoj, pokušavajući da spase ljude iz objekta zahvaćenog vatrom.

"Proglašava se Dan žalosti na teritoriji Opštine Ljig povodom tragičnog stradanja Ivanović Stefana iz Jajčića prilikom spasavanja ljudi iz požarom zahvaćenog objekta u Kran- Montani, Švajcarska, 01. januara. Dan žalosti će se obeležiti 10. januara, kada će Stefan biti sahranjen na groblju u Jajčiću", objavljeno je na sajtu opštine Ljig. Dodaje se da je odluku o proglašenju dana žalosti doneo predsednik opštine Ljig Milomir Starčević, kako bi na dostojanstven način
