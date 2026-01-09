UKRAJINSKA KRIZA: Desetoro povređenih u raketnom udaru na Krivi Rog; Moskva upozorava "koaliciju voljnih"

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1416. dan. Zbog ruskih udara, skoro 500.000 domaćinstava u Dnjepropetrovskoj oblasti i dalje je bez struje, još 250.000 potrošača je bez grejanja, a oko 20.000 bez vode zbog ruskih napada, navode tamošnje vlasti. Volodimir Zelenski kaže da je bilateralni dokument o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu spreman za finalizaciju sa predsednikom SAD. Nemački kancelar Fridrih Merc kaže da Evropa mora da ''podigne cenu rata'' u Ukrajini kako bi Rusiju primorala na prekid

Vlasti Krivog Roga navode da je 10 osoba povređeno u raketnom udaru na taj grad u centralnoj Ukrajini koji pripada Dnjepropetrovskom regionu. Kao posledica napada od srede, prema podacima privatnog operatora DTEK, skoro 500.000 domaćinstava u toj oblasti, i dalje je bez struje, još 250.000 potrošača je bez grejanja, a oko 20.000 bez vode. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da će sve trupe koje zapadne vlade pošalju u Ukrajinu biti "legitimne borbene