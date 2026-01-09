Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

RTV pre 8 minuta  |  Tanjug
Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan Republike Srpske (RS) i istakao da je RS stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu, dodajući da će Srbija uvek biti uz Srpsku i njen narod.

''Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Istakao je da je RS u ''vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena", da je Srpska stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu. ''Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas
"Republika Srbija će uvek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod": Predsednik Vučić čestitao praznik

Euronews pre 23 minuta
Blic pre 8 minuta
Sputnik pre 8 minuta
Vesti online pre 8 minuta
RTS pre 3 minuta
Newsmax Balkans pre 8 minuta
Telegraf pre 8 minuta
Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaPredsednik Srbije

"Iz mafije ne može tek tako da se izađe": Ponoš o Vučićevoj tvrdnji da niko ne napušta SNS

N1 Info pre 28 minuta
CIK posle brojanja svih glasova: Samoopredeljenje 57 mandata, Srpska lista devet

RTV pre 13 minuta
Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

RTV pre 8 minuta
"Republika Srbija će uvek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod": Predsednik Vučić čestitao praznik

Euronews pre 23 minuta
Još jedan prst u oko režima Evropi: Potez Ane Brnabić je diplomatski skandal, Brisel će razumeti poruku

Još jedan prst u oko režima Evropi: Potez Ane Brnabić je diplomatski skandal, Brisel će razumeti poruku

Danas pre 23 minuta