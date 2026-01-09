Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan Republike Srpske (RS) i istakao da je RS stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu, dodajući da će Srbija uvek biti uz Srpsku i njen narod.

''Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Istakao je da je RS u ''vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena", da je Srpska stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu. ''Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas