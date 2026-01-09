Danas je Sveti Stefan: Prvi hrišćanin koji je stradao za Gospoda

Srpska pravoslavna crkva danas, trećeg dana Božića, proslavlja Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, koji je bio zaštitnik loze Nemanjića.

Sveti Stefan je prvi hrišćanin koji je stradao za Gospoda i zato se naziva Prvomučenikom. Prvi je od sedmorice đakona, služitelja, pomagatelja, koje su sveti apostoli rukopoložili. Kao propovednik u Jerusalimu, odveden je iz grada i kamenovan do smrti, pa se zato naziva i Prvomučenik Stefan. U kamenovanju je učestvovao i njegov rođak Savle, koga danas svi znaju kao apostola Pavla. Stradanje Svetog Stefana zbilo se godinu dana posle silaska Duha Svetoga na apostole.
