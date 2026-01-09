PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Serbian News Media pre 2 sata
PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 51.297 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 732.820 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto, što znači da će mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje biti u rasponu od 12.311,28 do 175.876,80 dinara. Za građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa rok dospelosti je 15. u mesecu za prethodni mesec. Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Radio sto plus pre 2 sata
Od januara 2026. veće osnovice za uplatu PIO doprinosa

Od januara 2026. veće osnovice za uplatu PIO doprinosa

IndeksOnline pre 2 sata
Od januara veće osnovice za PIO doprinose

Od januara veće osnovice za PIO doprinose

In medija pre 3 sata
PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Nova ekonomija pre 3 sata
PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Forbes pre 4 sati
PIO Fond: Uvećane osnovice obaveznog osiguranja

PIO Fond: Uvećane osnovice obaveznog osiguranja

Bujanovačke pre 3 sata
Fond PIO: Osnovice za penzijsko osiguranje od januara veće za 11,6 odsto

Fond PIO: Osnovice za penzijsko osiguranje od januara veće za 11,6 odsto

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Osiguranjesrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

RZS: U Srbiji je u 2025. godini navodnjavano više od 47.500 hektara, 2,3 odsto manje nego 2024.

RZS: U Srbiji je u 2025. godini navodnjavano više od 47.500 hektara, 2,3 odsto manje nego 2024.

Nova ekonomija pre 15 minuta
Ko su najbogatiji ljudi u regionu: Dominiraju srpski biznismeni, među njima i dvojica sportista

Ko su najbogatiji ljudi u regionu: Dominiraju srpski biznismeni, među njima i dvojica sportista

N1 Info pre 4 minuta
Šansa za startapove iz regiona na ViennaUP

Šansa za startapove iz regiona na ViennaUP

Biznis u regionu pre 19 minuta
Javni dug Srbije na kraju novembra 2025. godine 38,34 milijarde evra

Javni dug Srbije na kraju novembra 2025. godine 38,34 milijarde evra

IndeksOnline pre 20 minuta
U trećem tromesečju 2025. povećan broj platnih usluga ugovorenih na daljinu

U trećem tromesečju 2025. povećan broj platnih usluga ugovorenih na daljinu

Ekapija pre 4 minuta