Vatrogasci i Gorska služba spasli majku i dete na Fruškoj gori

Novosadski vatrogasci su zajedno sa Gorskom službom spasavanja našli i bezbedno evakuisali majku i njenog devetogodišnjeg sina, državljane Rusije, koji su se izgubili na Fruškoj gori. Oni su se izgubili na ovom planinskom području prethodno izgubili, iznad naselja Bukovac, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na Instagramu. Spaseni su predati ekipi Hitne pomoći koja im je pružila medicinsku pomoć.
