Dan Republike Srpske: Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju, u podne svečani defile

Povodom Dana Republike Srpske u Banjaluci će u podne biti održan svečani defile. U Hramu Hrista Spasitelja u toku je Sveta arhijerejska liturgija, koju služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja i sveštanstva SPC. Proslavi prisustvuju i premijer Srbije Đuro Macut i ministri vlade Srbije.

U Banjaluci se danas nizom manifestacija proslavlja Dan Republike Srpske, koji se ove godine obeležava pod sloganom "Republika Srpska majka junaka". Juče je otkriveno i osveštano Centralno spomen-obeležje za ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.