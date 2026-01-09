Guverner Tim Volc traži da se Minesoti omogući učešće u istrazi pucnjave u kojoj su agenti ICE ubili ženu

PAŽNJA! SNIMAK JE VEOMA UZNEMIRUJUĆ!

Guverner američke savezne države Minesote demokrata Tim Volc pozvao je administraciju predsednika SAD Donalda Trampa da "ostavi Minesotu na miru" nakon pucnjave u kojoj je agent Službe za imigraciju i carinu (ICE) ubio Rene Gud iz Mineapolisa i zatražio da se Birou za kriminalistička hapšenja Minesote (BCA) omogući učešće u istrazi. Volc je istakao da je "veoma teško verovati da će ishod biti pravičan" ukoliko istragu vodi isključivo FBI, bez učešća državnih