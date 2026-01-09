Guverner Tim Volc traži da se Minesoti omogući učešće u istrazi pucnjave u kojoj su agenti ICE ubili ženu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Guverner Tim Volc traži da se Minesoti omogući učešće u istrazi pucnjave u kojoj su agenti ICE ubili ženu

PAŽNJA! SNIMAK JE VEOMA UZNEMIRUJUĆ!

Guverner američke savezne države Minesote demokrata Tim Volc pozvao je administraciju predsednika SAD Donalda Trampa da "ostavi Minesotu na miru" nakon pucnjave u kojoj je agent Službe za imigraciju i carinu (ICE) ubio Rene Gud iz Mineapolisa i zatražio da se Birou za kriminalistička hapšenja Minesote (BCA) omogući učešće u istrazi. Volc je istakao da je "veoma teško verovati da će ishod biti pravičan" ukoliko istragu vodi isključivo FBI, bez učešća državnih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Protesti širom Amerike i kritike Beloj kući zbog ubistva žene u Mineapolisu

Protesti širom Amerike i kritike Beloj kući zbog ubistva žene u Mineapolisu

Danas pre 4 sati
Protesti širom Amerike i kritike Beloj kući zbog ubistva žene u Mineapolisu

Protesti širom Amerike i kritike Beloj kući zbog ubistva žene u Mineapolisu

Danas pre 4 sati
Napeto u Mineapolisu nakon što je agent antiimigracione službe ICE ubio jednu ženu

Napeto u Mineapolisu nakon što je agent antiimigracione službe ICE ubio jednu ženu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerMinesotaDonald TrampFBIUbistvo

Svet, najnovije vesti »

Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Nezadovoljni turistički vodiči na Siciliji u štrajku: Lokalne vlasti povukle ovaj potez nakon niza erupcija Etne

Nezadovoljni turistički vodiči na Siciliji u štrajku: Lokalne vlasti povukle ovaj potez nakon niza erupcija Etne

Kurir pre 1 sat
"Smrt Hamneiju!" Sve teža situacija u Iranu: Preko 40 mrtvih, odjekuje pucnjava! (video, foto)

"Smrt Hamneiju!" Sve teža situacija u Iranu: Preko 40 mrtvih, odjekuje pucnjava! (video, foto)

Kurir pre 56 minuta
U Kijevu i Lavovu, požari i eksplozije

U Kijevu i Lavovu, požari i eksplozije

Politika pre 51 minuta
Jaki olujni vetrovi i dva tornada pogodili Parsel u Oklahomi, bez žrtava

Jaki olujni vetrovi i dva tornada pogodili Parsel u Oklahomi, bez žrtava

Politika pre 36 minuta