NATO jača prisustvo u Arktiku zbog Trampovih pretnji Grenlandu

Zbog pojačanih pretnji SAD da preuzmu Grenland, zemlje članice NATO zatražile su jačanje prisustva alijanse u Arktiku, saopštilo je troje diplomata za briselski Politico.

Na zatvorenom sastanku u Briselu ambasadori alijanse složili su se da NATO treba da ojača svoju arktičku flotu, rekli su diplomate koje su tražile anonimnost zbog osetljivosti tema. Ambasadori država članica pri NATO-u su predložili korišćenje obaveštajnih kapaciteta za bolji nadzor teritorije, povećanje izdvajanja za odbranu Arktika, premeštanje više vojne opreme u region i češće vojne vežbe u blizini. Sastanak 32 izaslanika u četvrtak bio je konstruktivan i