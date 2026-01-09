NATO jača prisustvo u Arktiku zbog Trampovih pretnji Grenlandu

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
NATO jača prisustvo u Arktiku zbog Trampovih pretnji Grenlandu

Zbog pojačanih pretnji SAD da preuzmu Grenland, zemlje članice NATO zatražile su jačanje prisustva alijanse u Arktiku, saopštilo je troje diplomata za briselski Politico.

Na zatvorenom sastanku u Briselu ambasadori alijanse složili su se da NATO treba da ojača svoju arktičku flotu, rekli su diplomate koje su tražile anonimnost zbog osetljivosti tema. Ambasadori država članica pri NATO-u su predložili korišćenje obaveštajnih kapaciteta za bolji nadzor teritorije, povećanje izdvajanja za odbranu Arktika, premeštanje više vojne opreme u region i češće vojne vežbe u blizini. Sastanak 32 izaslanika u četvrtak bio je konstruktivan i
Laku noć pameti

Laku noć pameti

Radar pre 30 minuta
UN: SAD i dalje imaju ‘legalnu obavezu’ da plaćaju doprinose svetskog organizaciji

UN: SAD i dalje imaju ‘legalnu obavezu’ da plaćaju doprinose svetskog organizaciji

Danas pre 25 minuta
(Video) Počelo je! Rusija žestoko napala Ukrajinu Obistinila se hitna upozorenja: Iskorišćeno najokrutnije oružje? Snažne…

(Video) Počelo je! Rusija žestoko napala Ukrajinu Obistinila se hitna upozorenja: Iskorišćeno najokrutnije oružje? Snažne eksplozije odjekuju prestonicom, sirene zavijaju

Blic pre 0 minuta
(Video) Haos u našem komšiluku Veliki požar guta industrijsku zonu u Tirani, evakuišu stanare: Vatrogasci stižu iz susednih…

(Video) Haos u našem komšiluku Veliki požar guta industrijsku zonu u Tirani, evakuišu stanare: Vatrogasci stižu iz susednih gradova

Blic pre 10 minuta