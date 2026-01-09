Umro novinar Nikola Lasica: "Dobri ljudi umiru na velike praznike, otišao je u snu"

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs / RTV Kraljevo
Umro novinar Nikola Lasica: "Dobri ljudi umiru na velike praznike, otišao je u snu"

Na Božić, 7. januara iznenada je preminuo novinar RTV Kraljevo Nikola Lasica, objavila je ova redakcija.

Nikola Lasica јe rođen 2. februara 1984. godine u Kraguјevcu gde јe završio osnovnu i srednju školu, a kasniјe i Filološko -umetnički fakultet u istom gradu gde јe stekao akademsko zvanje profesor engleskog јezika i književnosti. Kao mlad čovek ostao јe i bez maјke i oca, a preselio se u Ribnicu gde јe osnovao porodicu. U redakciјu televiziјe Kraljevo stigao јe 16. јanuara 2025. godine gde јe odmah pokazao novinarski talenat i izuzetan osećaј za јavni nastup. Bio
