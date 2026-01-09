Mionička zimska služba i noćas na terenu, skoro svi kvarovi na elektro mreži rešeni

Valjevska posla pre 1 sat
Tokom noći 14 ekipa mioničke zimske službe zajedno sa građanima nastaviće čišćenje snega kako bi svi putni pravci bili prohodni.

Na terenu je angažovana mehanizacija, traktori, skipovi i kamioni. Prema izveštaju zimske službe, čišćenje se nastavlja u Golupcu, Osečenici, Robajama, Ključu, Popadiću, Donjem Mušiću, Komanicama, Tabanoviću, Planinici, Brežđu, Klašniću. Prema informacijama iz EPS-a, skoro su svi kvarovi uspešno sanirani. Očekuje se da će u jutarnjim časovima biti otklonjen i kvar u Robajama (nadležnost Elektrodistribucije u Valjevu). Zbog neprisutupačnog terena, raskresa rastinja,
Blic pre 8 sati
