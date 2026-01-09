Mionička zimska služba i noćas na terenu, skoro svi kvarovi na elektro mreži rešeni

Tokom noći 14 ekipa mioničke zimske službe zajedno sa građanima nastaviće čišćenje snega kako bi svi putni pravci bili prohodni.

Na terenu je angažovana mehanizacija, traktori, skipovi i kamioni. Prema izveštaju zimske službe, čišćenje se nastavlja u Golupcu, Osečenici, Robajama, Ključu, Popadiću, Donjem Mušiću, Komanicama, Tabanoviću, Planinici, Brežđu, Klašniću. Prema informacijama iz EPS-a, skoro su svi kvarovi uspešno sanirani. Očekuje se da će u jutarnjim časovima biti otklonjen i kvar u Robajama (nadležnost Elektrodistribucije u Valjevu). Zbog neprisutupačnog terena, raskresa rastinja,