Uhapšen jedan od učesnika tuče kod Uba – povređeni mladić, koji je zadobio udarac sekirom u glavu, prevezen na Vojnomedicinsku akademiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ubu, operativnim radom, identifikovali su i uhapsili A.

T. (1999) iz okoline Obrenovca koji se sumnjiči da je, pre ponoći 7. januara ove godine, učestvovao u tuči koja se dogodila u okolini Uba, a u kojoj je teško povređen dvadesettrogodišnji muškarac. Sumnja se da je on sa još dve nepoznate osobe, nakon svađe, zadao više udaraca dvadesettrogodišnjaku koji je u tuči zadobio i udarac sekirom u glavu. Dvadesettrogodišnjak je zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu gde su mu konstatovane teške telesne povrede, nakon čega je
