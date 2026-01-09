Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju slavu Sveti Stefan Sveti Stefan

Srpska pravoslavna crkva obeležava danas praznik posvećen Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu – Stefandan.

Svetitelj se, ozaren svojom verom, obratio narodu i govorio o mnogim dobročinstvima koja je Bog učinio narodu Izrailja i nazvao ih izdajnicima i krvnicima Hristovim. Ubrzo posle toga izveli su ga iz grada i kamenovali. Među mučiteljima nalazio se i njegov rođak Savle, kasnije apostol Pavle. Stefanovu mučeničku pogibiju gledala je sa nekog udaljenog mesta i Presveta Bogorodica sa Svetim Jovanom Bogoslovom i usrdno se molila Bogu za ovog stradalnika istine i vere.