Adelman "zagrmeo" na NBA zbog Jokića: "Razumem pravilo, ali pričamo o Nikoli koji 10 godina..." VIDEO

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman je iskoristio priliku i na konferenciji za medije govorio o Nikoli Jokiću.

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su ubedljiv poraz pred domaćom publikom od Atlante – 110:87, u meču koji je još jednom ogolio koliko izostanak Nikole Jokića menja sliku tima iz Kolorada. Srpski as ni ovoga puta nije bio u sastavu zbog povrede kolena zadobijene tokom decembra, a njegovo propuštanje mečeva je ponovo otvorilo jedno od ključnih pitanja ove sezone u NBA ligi. Nagetsi su bez svog lidera delovali bezidejno i nemoćno protiv raspoložene Atlante, koja je